Kolombiya’da yolcu uçağı dağlık bölgede düştü

Kolombiya’nın kuzeyinde Satena Havayolları’na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti. La Playa de Belén yakınlarında radardan kaybolan uçağın enkazına, başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında ulaşıldı.

Kolombiya yasa büründü

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Beech 1900D tipi uçak, Cúcuta kentinden havalanarak Ocaña’ya gitmek üzere yola çıktı. Uçağın yerel saatle 12.10’da Ocaña’ya iniş yapması planlanıyordu. Ancak uçak, inişten kısa süre önce Kuzey Santander bölgesinde radardan kayboldu.

Enkaz dağlık alanda bulundu

Satena Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın “ölümcül bir kazaya karıştığı” doğrulandı. Arama çalışmalarının ardından enkazın dağlık bir bölgede tespit edildiği bildirildi. Yetkililer, kazaya ilişkin teknik detayların henüz netleşmediğini açıkladı.

15 kişi yaşamını yitirdi

Uçakta 13 yolcu ile 2 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Bölge valiliği, şu ana kadar en az yedi kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, ancak uçakta bulunan tüm kişilerin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini duyurdu.

Ordu da arama çalışmalarına katıldı

Kazanın meydana geldiği bölgenin coğrafi şartları ve güvenlik riskleri nedeniyle Kolombiya Silahlı Kuvvetleri de arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Bölgenin bazı kesimlerinde ELN örgütünün etkin olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Petro’dan taziye mesajı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Bu kayıplardan derin üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

