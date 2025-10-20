Arda Güler, Real Madrid’i kurtardı

Arda Güler dinlendirildi!

İspanya Ligi’nde Real Madrid, çok zorlandığı Getafe deplasmanında 1-0 kazanarak Barcelona’nın iki puan önünde liderliğini sürdürdü. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Xabi Alonso, yedek kulübesinde başlattığı Arda Güler’i 65. dakikada sahaya sürdü. Getafe’de 76. dakikada oyuna dâhil olan Allan Nyom, sadece 37 saniye sonra kırmızı kart görerek imkânsızı başardı. 80’de Arda Güler’in ara pasında topa dönüp vuran Kylian Mbappe, Real Madrid’e 3 puanı getiren golü kaydetti. Getafe’de Cristobal Sanchez, 84’te ikinci sarı karttan takımını 9 kişi bıraktı. Real Madrid’de Kylian Mbappe, bu sezon 11 maçta 15 gole ulaşırken Arda Güler de 5. asistini yaptı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim’de Juventus’u ağırlamasının ardından 26 Ekim’de İspanya Ligi’nde ezeli rakibi Barcelona’yı ağırlayacak.