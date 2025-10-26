Aston Villa’dan City’ye tokat!

Manchester City’de seri bitti

İngiltere Premier Lig’de son 3 maçını kazanan Manchester City, 22 Ocak 2026’da UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Aston Villa deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı. Art arda ligde dördüncü galibiyetini elde eden Birmingham temsilcisi, 19. dakikada öne geçti. Matty Cash, Emi Buendia’nın pasını ceza sahası yayı üzerinden köşeye nefis bir şutla fileleri havalandırdı: 1-0. Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle: Arsenal-Crystal Palace: 1-0 (Eze 39), Wolverhampton-Burnley: 2-2 (Jörgen Strand Larsen 42 pen, Marshall Munetsi 45 / Zian Flemming 14 ve 30), Bournemouth-Nottingham Forest: 2-0 (Marcus Tavernier 25, Eli Junior Kroupi 40).

1-0

ASTON VİLLA-MANCHESTER CİTY

STAT: Villa Park

HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Ian Hussin, John Brooks (VAR)

GOL: Matty Cash (Dk. 19)

SARI KARTLAR: Kamara / Savinho, Reijnders, Nico Gonzalez, Foden

ASTON VİLLA: Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne (Dk. 86 Maatsen) – Kamara, Onana – McGinn (Dk. 74 Ross Barkley), Rogers, Buendia (Dk. 29 Jadon Sancho / Dk. 74 Guessand) – Watkins (Dk. 86 Malen)

MANCHESTER CİTY: Donnarumma – Nunes, Stones (Dk. 61 O’Reilly), Dias, Gvardiol – Reijnders (Dk. 76 Rayan Cherki) – Bobb (Dk. 66 Jeremy Doku), Foden, Bernardo Silva (Dk. 61 Nicolas Gonzalez), Savinho (Dk. 84 Marmoush) – Haaland