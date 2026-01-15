Romulo gollerine devam ediyor

Göztepe’nin eski yıldızından 5. gol

Almanya Ligi’nde 17. hafta karşılaşmaları oynandı.

Bir maçı eksik olan ve ligde üçüncü sırada yer alan Leipzig, Freiburg’u 2-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, Willi Orban’ın 53. Dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Sezon başında Göztepe’den 25 milyon Euro’ya transfer olan Romulo, 56’da skoru 2-0’a taşıdı ve Alman Ligi’nde 3 de asist yaptığı bu sezon 5. golünü kaydetti.

Brezilyalı oyuncu, 74. dakikada yerini Conrad Harder’a bıraktı.

Lider Bayern Münih ise çok zorlandığı Köln deplasmanında eski Fenerbahçeli Kim Min Jae ve Lennart Karl’ın golleriyle 3-1 galip geldi.

Hoffenheim ise Andrej Kramaric’in hat-trick yaptığı karşılaşmada Borussia Mönchengladbach’ı 5-1 mağlup etti.

Wolfsburg da St. Pauli’yi 2-1 yendi.

İşte Romulo’nun golü – Video