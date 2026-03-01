Erling Moe puanla başladı

Erling Moe ateşten gömlek giydi
Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Kayserispor, Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Konuk sarı-kırmızılılarda, Ole Gunner Solskjaer’in Beşiktaş‘taki teknik direktörlüğü döneminde yardımcılığını yapan Moe, Kayserispor’un başında ilk maçına çıktı.
Kayserispor bu sonuçla puanını 20’ye çıkarırken düşme hattında kalmayı sürdürdü.
Gençlerbirliği ise puanını 24’e yükseltti.
Erling Moe yönetimindeki Kayserispor, 9 Mart’ta zirve adaylarından Trabzonspor’u konuk edecek.
Gençlerbirliği ise aynı tarihte Alanyaspor’a konuk olacak.
0-0
GENÇLERBİRLİĞİ-KAYSERİSPOR
STAT: Eryaman Stadyumu
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener, Davut Dakul Çelik (VAR)
GOL: Yok
SARI KARTLAR: Franco Tongya / Carlos Mane
GENÇLERBİRLİĞİ: Ricardo Velho – Pedro Pereira, Dimitris Goutas, Zan Zuzek, Thalisson – Ayotomiwa Dele Bashiru – Cihan Çanak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Göktan Gürpüz (Dk. 46 Samed Onur), Franco Tongya (Dk. 58 Sekou Koita), Metehan Mimaroğlu – Adama Traore (Dk. 90 Dal Varesanovic)
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Ramazan Civelek – Youssef Ait Bennasser, Laszlo Benes – Denis Makarov (Dk. 73 Görkem Sağlam), Fedor Chalov (Dk. 73 German Onugkha), Carlos Mane (Dk. 46 Joao Mendes) – Miguel Cardoso