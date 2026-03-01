FutbolSporTürkiye

Erling Moe puanla başladı

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Erling Moe'nin başına geçtiği Kayserispor, Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

NationalTurk NL01/03/2026
10 1 dakika okuma süresi
Erling Moe ateşten gömlek giydi

Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Kayserispor, Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Konuk sarı-kırmızılılarda, Ole Gunner Solskjaer’in Beşiktaş‘taki teknik direktörlüğü döneminde yardımcılığını yapan Moe, Kayserispor’un başında ilk maçına çıktı.

Kayserispor bu sonuçla puanını 20’ye çıkarırken düşme hattında kalmayı sürdürdü.

Gençlerbirliği ise puanını 24’e yükseltti.

Erling Moe yönetimindeki Kayserispor, 9 Mart’ta zirve adaylarından Trabzonspor’u konuk edecek.

Gençlerbirliği ise  aynı tarihte Alanyaspor’a konuk olacak.

genclerbirligikayserispor

0-0

GENÇLERBİRLİĞİ-KAYSERİSPOR

STAT: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener, Davut Dakul Çelik (VAR)

GOL: Yok

SARI KARTLAR: Franco Tongya / Carlos Mane

GENÇLERBİRLİĞİ: Ricardo Velho – Pedro Pereira, Dimitris Goutas, Zan Zuzek, Thalisson – Ayotomiwa Dele Bashiru – Cihan Çanak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Göktan Gürpüz (Dk. 46 Samed Onur), Franco Tongya (Dk. 58 Sekou Koita), Metehan Mimaroğlu – Adama Traore (Dk. 90 Dal Varesanovic)

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Ramazan Civelek – Youssef Ait Bennasser, Laszlo Benes – Denis Makarov (Dk. 73 Görkem Sağlam), Fedor Chalov (Dk. 73 German Onugkha), Carlos Mane (Dk. 46 Joao Mendes) – Miguel Cardoso

 

Bağlantılar
NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu