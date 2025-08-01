Galatasaray, Frankowski’yi gönderdi

Galatasaray, Frankowski’yi 8’e aldı, 8’e sattı

Galatasaray, Lens’ten transfer ettiği Przemyslaw Frankowski’yi 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına bir başka Fransa 1. Lig takımlarından Rennes’e kiraladı. 30 yaşındaki futbolcu 2024/25 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması ile 15 resmi maçta forma giydi. Bu süreçte takımına yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski’yi ise 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

Galatasaray, Cuesta’da zarar edecek

Bu arada Beşiktaş’tan Gedson Fernandes‘i transfer eden Rus ekibi Spartak Moskova, Carlos Cuesta için Galatasaray ile anlaşmaya vardı! Sport-Ekspress’in haberine göre Spartak Moskova 5 milyon Euro bonservis bedeli öderken bu rakama 1.5 milyon Euro bonuslar da eklenebilir. Galatasaray’ın geçen sezon devre arasında Belçika’nın Genk takımına bonservisi için 8 milyon Euro ödediği Kolombiyalı Carlos Cuesta, yeni takımından 2 milyon Euro alacak.