İtalya’yı vuran Harry kasırgası sonrası seferberlik

Güney İtalya’yı etkisi altına alan Harry kasırgası, özellikle Sicilya ve Calabria bölgelerinde büyük yıkıma yol açtı. Şiddetli yağış, fırtına ve taşkınlar nedeniyle altyapı çökerken, turizm bölgelerinde ciddi zarar oluştu. Felaketin ardından hükümet, acil durum ilanı ve ilk etapta kaynak aktarımı için Bakanlar Kurulu’nu toplama kararı aldı. Bölgeye giden üst düzey yetkililer, hasar tespit çalışmalarını yerinde sürdürürken, yaz sezonu öncesi toparlanma için kritik uyarılar yapıldı.

İtalya’da fırtına felaketi

İtalya Senato Başkanı Ignazio La Russa, pazar günü Messina ve Catania başta olmak üzere kasırgadan ağır etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Turizmle geçinen yerleşimlerin büyük darbe aldığını vurgulayan La Russa, yardım sürecinin hızla başlatılması gerektiğini belirtti.

“Bu bölgelerin ekonomik yapısı turizme dayanıyor. Yaz sezonu kapıda. Zaman kaybetmeden müdahale etmezsek telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğar” diyen La Russa, kaynakların adil ve dengeli şekilde dağıtılması çağrısında bulundu.

Letojanni, Mazzeo, Acitrezza ve Catania’da incelemeler yapan La Russa’ya Sicilya Bölgesel Meclisi Başkanı Gaetano Galvagno da eşlik etti.

Yaz sezonu tehlikede

Calabria Bölgesi Başkanı Roberto Occhiuto, Siderno’da belediye başkanlarıyla bir araya gelerek bölgedeki tabloyu değerlendirdi. Siderno Belediye Başkanı Maria Teresa Fragomeni, sahil şeridindeki tahribat nedeniyle yaz sezonunun ciddi risk altında olduğunu belirterek, “Plajlara erişim neredeyse imkânsız. Turizm ve yerel ekonomi ağır yara aldı” dedi.

Belediyenin yaklaşık 13,5 milyon euro bütçeli kapsamlı bir yeniden inşa projesi hazırladığı açıklanırken, kıyı koruma ve kum yenileme çalışmalarının acil şekilde başlatılması gerektiği vurgulandı.

Kaynaklar hızla sahaya inecek

Bölge Başkanı Occhiuto ise, gerekli ödeneğin en kısa sürede sağlanacağını belirterek, öncelikli hedefin yaz sezonunu kurtarmak olduğunu söyledi. Kıyı erozyonunun alarm verici boyuta ulaştığını dile getiren Occhiuto, “Her gecikme telafisi zor kayıplar doğurur. Bu sadece bir afet yönetimi değil, uzun vadeli kıyı koruma meselesidir” ifadelerini kullandı.

Campania’da fırtına etkisi sürüyor

Olumsuz hava koşulları Campania bölgesinde de etkisini gösterdi. Salerno’da yola düşen trafik tabelası itfaiye ekiplerince kaldırılırken, Napoli’de parklar, iskeleler ve halk plajları geçici olarak kapatıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle adalarla deniz ulaşımı aksadı.

