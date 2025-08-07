AvrupaFutbol

Kenan Yıldız, en iyiler arasında!

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

2 Bir dakikadan az
Kenan Yıldız, Lamine Yamal ile kapışacak

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. Aday listesinde Kenan Yıldız dışında Ayyoub Bouaddi (17), Cubarsí (18), Doue (20), Estevao (18), Dean Huijsen (20), Myles Lewis-Skelly (18), Rodrigo Mora (18), Joao Neves (20), Lamine Yamal (18) yer aldı.

Kenan Yıldız’ın piyasa değeri 50 milyon Euro

2022’de Bayern Münih altyapısından sözleşmesinin bitmesiyle Juventus’un kaptığı Kenan Yıldız’ın şu andaki piyasa değeri en az 50 milyon Euro. Kısa sürede yıldızı parlayan 20 yaşındaki futbolcu, 2029’a kadar sözleşme uzattığı Juventus’ta geçen sezon 52 karşılaşmaya çıkarken 12 gol, 9 asistlik performansıyla büyük beğeni topladı.

