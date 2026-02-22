Barcelona liderliği kaptı

Barcelona hata yapmadı
İspanya Ligi’nde haftaya lider giren Real Madrid, Osasuna deplasmanında 2-1 kaybetmişti.
Barcelona, bu fırsatı kaçırmadı ve Levante’yi mağlup ederek ezeli rakibinin 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Eric Garcia’nın asistinde Marc Bernal Casas topu ağlara gönderdi: 1-0
32’de Joao Cancelo’nun ortasına ceza sahası içerisinde dokunan Frankie de Jong farkı ikiye yükseltti: 2-0
81’de Fermin Lopez durumu 3-0 yaptı.
28 Şubat’ta Barça, ligde üçüncü sırada yer alan Villarreal’i ağırlayacak.
Real Madrid ise ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Benfica ile Şampiyonlar Ligi rövanşına çıkıp ardından ligde Getafe’yi konuk edecek.
Barça açılışı böyle yaptı – Video