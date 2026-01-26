Kosgei transferinde 10 milyon dolar iddiası

Türkiye’nin atletizmde yürüttüğü devşirme süreci bu kez sadece ülke içinde değil, dünya spor basınında da gündem oldu. Nefes Gazetesi yazarı Devrim Demirel’in aktardığına göre, 11 atleti kapsayan operasyonun en çok konuşulan ismi Brigid Kosgei… Kosgei’nin Kenya’dan Türkiye’ye geçişiyle birlikte 5 Kenyalı atletin toplam maliyetinin 10 milyon doları aşacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Devrim Demirel’in köşe yazısı

Spor Bakanlığı’nın 11 atleti kapsayan devşirme operasyonunun en önemli halkası olan Brigid Kosgei’nin Kenya’dan Türkiye’ye geçişi, dünya medyasının da dikkatini çekti. 5 Kenyalı atlet; Kosgei, Catherine Amanang’ole [Selin Can], Brian Kibor [Baran Kibor], Nelvin Jepkemboi [Nevin Can] ve Ronald Kwemoi’nin Türkiye’ye toplam maliyetinin 10 milyon doları aşacağı ileri sürüldü.

Athletic News; sadece Kosgei’ye 500 bin dolar imza bonusu, kendisi ve antrenörünün masrafları için aylık ödenek (En az 50 bin dolar, 3 yılda 1.8 milyon dolar) verileceğini; anlaşmada olimpiyat altın madalyası için 380 bin dolar; olimpiyat rekoru için de 190 bin dolar prim olduğunu duyurdu.

Kenya Atletizm Federasyonu yöneticisi Barnaba Korir de AFP’ye (Agence France-Presse) verdiği demeçte, “Bunlar kişisel karar. Türkiye’yi seçtiler. Kurallara uydukları sürece özgür bir dünyadayız. Kenya’da çok sayıda koşucumuz var ve hepsini ağırlayamıyoruz. Sonuçta hem onlar için yarışacaklar hem de ülkemize yatırım yaptıracaklar” diye konuştu.

Kadınlar maraton eski (2019) dünya rekortmeni Brigid Kosgei de sessizliğini AFP’ye bozdu. 31 yaşındaki

Rekortmen atlet “Süreç 2024’te başladı. Bu, benim kararımdı. Bağlılık süreci tamamlandıktan sonra Türk Bayrağı altında yarışmaktan mutluluk duyacağım” dedi.

