Brüksel’de traktörlü isyan: Çiftçiler Mercosur anlaşmasına karşı sokakta

Avrupa Birliği’nin Güney Amerika ülkeleriyle imzalamayı planladığı Mercosur serbest ticaret anlaşması, Brüksel’i adeta savaş alanına çevirdi. AB liderleri zirvesi sırasında sokaklara çıkan çiftçiler, anlaşmanın tarımı çökertileceğini savunarak protesto düzenledi.

Brüksel’de traktörlerle yollar kapatıldı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 150’den fazla traktör, Avrupa Parlamentosu çevresindeki ana arterleri trafiğe kapattı. Çiftçiler patates ve yumurta fırlattı, lastikler yaktı, havai fişekler kullandı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

“Geçimimizi savunuyoruz”

Protestocular, Mercosur ülkelerinden gelecek daha ucuz tarım ürünlerinin Avrupa’daki üreticileri rekabet dışı bırakacağını savunuyor. Sığır eti, şeker, pirinç, bal ve soya gibi ürünlerin, AB’de yasaklı pestisitler kullanılarak üretildiğine dikkat çekiliyor.

Siyasi cephede bölünme

Fransa ve İtalya anlaşmaya açıkça karşı çıkarken, Almanya ve İspanya imzalanması yönünde baskı yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Çiftçileri bu anlaşmaya feda edemeyiz” derken, İtalya da mevcut haliyle imzanın erken olduğunu savunuyor.

AB içinde kritik denge

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için üye ülkelerin üçte ikisinin desteği gerekiyor. İtalya’nın Fransa’ya katılması, Avrupa Komisyonu’nun imza planını riske sokmuş durumda. Buna rağmen Komisyon yönetimi, anlaşmayı Brezilya’da imzalama niyetini sürdürüyor.

780 milyonluk dev pazar

25 yıllık müzakerenin ardından hazırlanan Mercosur anlaşması, 780 milyon kişilik bir pazarı ve küresel ekonominin yaklaşık dörtte birini kapsıyor. Destekleyenler, anlaşmanın Çin ve ABD’ye karşı Avrupa’nın elini güçlendireceğini savunuyor.

Latin Amerika’dan “ya şimdi ya hiç” mesajı

Brezilya yönetimi, anlaşmanın imzalanmaması halinde yeni bir sürecin açılmayacağını açıkladı. Güney Amerika liderleri, Avrupa ile kurulacak ittifakın kendi tarım sektörleri için büyük fırsat olduğunu vurguluyor.

