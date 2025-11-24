En Son HaberlerGündemTürkiye
İstanbul’da 125 milyon dolarlık yalı!
İstanbul Boğazı'ndaki Zeki Paşa Yalısı rekor fiyat olan 10 milyar TL (yaklaşık 125 milyon dolara) satışa çıktı
Türkiye’deki en pahalı yalı
İstanbul Boğazı’ndaki Zeki Paşa Yalısı 10 milyar TL’den satışa çıktı. 23 oda, 5 salon ve 8 banyosu bulunan yalı 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Türkiye’nin en pahalı yalısının emlak vergisi ise 5.5 milyon TL. Yalının özellikleri şöyle:
2.489 m² kapalı kullanım alanı
23 oda 5 salon
8 banyo
Şato benzeri taş mimari
Kat yüksekliği: 3-4,5 metre
Her katta tuvalet
Her katta mutfak
II. Abdülhamid’in bakanlarından Zeki Paşa için yaptırıldı.