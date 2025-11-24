İstanbul’da 125 milyon dolarlık yalı!

Türkiye’deki en pahalı yalı

İstanbul Boğazı’ndaki Zeki Paşa Yalısı 10 milyar TL’den satışa çıktı. 23 oda, 5 salon ve 8 banyosu bulunan yalı 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Türkiye’nin en pahalı yalısının emlak vergisi ise 5.5 milyon TL. Yalının özellikleri şöyle:

2.489 m² kapalı kullanım alanı

23 oda 5 salon

8 banyo

Şato benzeri taş mimari

Kat yüksekliği: 3-4,5 metre

Her katta tuvalet

Her katta mutfak

II. Abdülhamid’in bakanlarından Zeki Paşa için yaptırıldı.