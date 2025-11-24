En Son HaberlerGündemTürkiye

İstanbul’da 125 milyon dolarlık yalı!

NationalTurk NL24/11/2025
6 Bir dakikadan az
İstanbul Boğazı'ndaki Zeki Paşa Yalısı rekor fiyat olan 10 milyar TL (yaklaşık 125 milyon dolara) satışa çıktı

Türkiye’deki en pahalı yalı

İstanbul Boğazı’ndaki Zeki Paşa Yalısı 10 milyar TL’den satışa çıktı. 23 oda, 5 salon ve 8 banyosu bulunan yalı 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Türkiye’nin en pahalı yalısının emlak vergisi ise 5.5 milyon TL. Yalının özellikleri şöyle:

2.489 m² kapalı kullanım alanı

23 oda 5 salon

8 banyo

Şato benzeri taş mimari

Kat yüksekliği: 3-4,5 metre

Her katta tuvalet

Her katta mutfak

II. Abdülhamid’in bakanlarından Zeki Paşa için yaptırıldı.

 

