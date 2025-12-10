Galatasaray’a çifte şok

Galatasaray işi zora soktu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Fransa’da Monaco’ya 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Denis Zakaria’nın penaltısını kurtaran kaleci Uğurcan Çakır, 68’de sakatlanarak yerini Günay Güvenç’e bırakmak zorunda kaldı.

68’de Camara’nın kullandığı korner atışında kale ağzından uzaklaştırılamayan topu Falorin Balogun ağlara gönderdi: 1-0

Bu sonuçla 6 maçta 9 puanda kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak’ta kendi sahasında Atletico Madrid, 28 Ocak’ta ise Manchester City ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Kairat-Olympiakos 0-1

Bayern Münih-Sporting Lizbon 3-1

Inter-Liverpool 0-1

Tottenham-Slavia Prag 3-0

Union St. Gilloise-Marsilya 2-3

Barcelona-Eintracht Frankfurt 2-1

Atalanta-Chelsea 2-1

PSV Eindhoven-Atletico Madrid 2-3