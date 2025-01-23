Rezan Epözdemir: Otel yangını ile ilgili esaslı bir soruşturma yürütülmelidir

Türkiye, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının yasını tutarken, kamuoyu sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyor.

Bolu Kartalkaya otel yangınında yetki tartışması elim olaydan sonra yoğun bir şekilde tartışmaya açıldı.

Rezan Epözdemir Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınını hukuki açıdan değerlendirdi.

Konu ile ilgili Münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu davası ve önemli davalarda üstlendiği rollerle tanınan Avukat Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından Grand Kartal Otel yangını ile ilgili şunları paylaştı.

“Kartalkayadaki otel yangınında 79 canımızı yitirdik. Televizyon kanallarında ise ölen yurttaşlarımızın yakınları ve sevdiklerinin acısını bir kenara bırakıp, umarsızca sorumluluğun kimde olduğu tartışılıyor.

Ne ara bu kadar insanlıktan uzaklaştık? Her iki taraf da ideolojik kimlik ve gözlükle diğer tarafı suçluyor. Bir taraf sorumlu Külltür Turizm Bakanlığı, diğer taraf ise Bolu Belediyesi diyor.

Rezan Epözdemir: Kimse tarafsız ve objektif değerlendirme yapmıyor.

Halbuki ihtiyacımız olan tek şey objektif ve tarafsız olabilmek ve adalet duygusunu kaybetmemek. Ben bir hukukçu olarak her zamanki gibi bilimsel ve objektif değerlendirme yapacağım.

Öncelikle yangın güvenliğinden sorumlu olan malik veya işletmeciler ile sorumlu müdürün, binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 124. maddesi ve ceza hukukunun temel hükümlerine göre fail olarak sorumlu olduğu açıktır.

Yangın Güvenliği ve denetimi bakımından somut olay açısından sorumluluk ise hem Bolu Belediyesi görevlilerinde, hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerindedir.

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa göre bu otelin turizm işletme belgesi mevcuttur. Turizm Tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik Geçici madde 1/3’e göre 07/12/2004 tarihinden önce inşa edilen turizm işletme belgeli oteller yangın yeterlilik raporu alıp bakanlığa sunmalıdırlar, aksi halde turizm işletme belgeleri iptal edilir.

Keza, işletme devamı sırasında yangın yeterlilik raporu alamayan otellerin de turizm işletme belgeleri iptal edilir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 131. maddesine göre 19.12.2007 tarihinden sonra denetim yetkisi ve görevi mahalli itfaiye teşkilatınındır.

Peki Mahalli İtfaiye teşkilatı re ‘sen mi denetim yapacaktır?

Belediye İtfaiye Yönetmeliği Ek madde 1’e göre, otel sahibinden, ruhsata tabi işyerlerinde belediyeden, turizm işletme belgeli otellerde ise Turizm Bakanlığından müracaat gelmesi halinde, itfaiye teşkilatı tarafından itfaiye raporu tanzim edilir.

Bu teorik bilgiler ışığında ; İlgili Otel tarafından 12 Aralık tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiyesine müracaat edilmiş, itfaiye tarafından yapılan tespitlere göre itfaiye raporu olumsuz tanzim edilmiş, bunun üzerine 24 Aralık günü otel denetim talebini geri çekmiş, ve Belediye Başkan Yardımcısının imzasıyla Belediye tarafından başvuru iptal edilmiştir.

Halbuki yapılması gereken ; Başvuruyu iptal etmemek, bu raporu ilgilisine ve Bakanlığa tebliğ etmek ve Savcılığa bildirmektir. Şayet bu yapılsaydı bu otelin turizm işletme belgesi iptal edilirdi ve otel faaliyetten men edilirdi.

Bu nedenle Bolu Belediyesi görevlilerinin hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusudur. 24 Aralık günü 70 metrekarelik cafe için yapılan başvuru ve 2 ocakta verilen olumlu raporun ise, yangının kafede çıkmaması ve buradan kaynaklanmaması nedeniyle hukuken sonuca etkisi yoktur.

Rezan Epözdemir: Turizm işletme belgesini iptal edecek olan da bakanlıktır.

Bununla birlikte; turizm işletme belgeli bir otelin denetim ve kontrol yetkisi bakanlıktadır, belgenin devamı için engel bir durumun olup olmadığını rutin olarak kontrol etmesi gereken bakanlıktır.

Turizm işletme belgeli bir otelin itfaiye raporunda bir eksiklik var ise bu rapor eksikliğini denetleyecek olan ve bu denetimler kapsamında, müracaat ederek itfaiyeden rapor istemesi gereken bakanlıktır.

Bu rapor başlangıçta yoksa veya süreç içerisinde yangın güvenliğine ilişkin önlemler yetersiz kalıp raporun güncellenmesi gerekirse, bu rapor güncellenmez ve ibraz edilemezse, turizm işletme belgesini iptal edecek olan da bakanlıktır.

Rezan Epözdemir esaslı bir soruşturma yürütülmelidir

İş bu gerekçelerle Kültür Turizm Bakanlığı görevlileri de sorumludur. Bu objektif hukuki duruma uygun bir şekilde esaslı bir soruşturma yürütülürse ancak gerçek sorumlular tespit edilebilir.

Umarım Tv kanallarında yorumcular marifetiyle iki taraf da birbirini suçlamaktan vazgeçer ve hukuki sorumluluklarını kabul ederek, henüz cenazelerini bile teslim alamayan ailelerin acısına bir nebze olsun saygı gösterirler.