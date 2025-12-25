Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest

Sadettin Saran için yoğun önlem

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran‘ın bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi Adliye çevresinde olağanüstü polis önlemi dikkati çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın üzerine atılı “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu kullanma” iddialarından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sağlık kontrolünün ardından geceyi Maslak’taki İstanbul Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Saran, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İfadesi alınan Sadettin Saran, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışı çıkışı yasağı konulan Saran, haftada 2 gün imza verecek.

Bir grup Fenerbahçe taraftarı da tezahürat yaparak Çağlayan Meydanı’na girerken, adliyeye girecek yurttaşlara duruşmaları ya da yapacakları işleme ilişkin belge sorulup, doğrudan işi olmayanlar adliyeye alınmadı.