Trabzonsporlular değerini katladı

Trabzonspor’dan doğru yatırım

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, mütevazı kadrosuyla zirve yarışında oldukça iddialı.

Deneyimli teknik adam Fatih Tekke ile beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen bordo-mavililerde özellikle iki yabancı ön plana çıkıyor.

CIES’in yayınladığı “En çok değeri artan oyuncular” listesinde Karadeniz fırtınasında Christ Inaou Oulai ve Felipe Augusto da yer aldı.

Karadeniz Fırtınası’nın 5.5 milyon Euro’ya Bastia’dan renklerine bağladığı Oulai’nin değeri 10.4 milyon Euro’dan 25.2 milyon Euro’ya fırladı.

Trabzon’un Cercle Brugge’den 5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Felipe Augusto’nun değeri ise 12.2 milyon Euro’dan 18.2 milyon Euro’ya çıktı.

Göztepe’den 25 milyon Euro’ya Leipzig’e transfer olan Romulo ise performansıyla değerini 28.7 milyon Euro’dan 50.4 milyon Euro’ya yükseltti.

Transferin gözdesi Juventus’lu Kenan Yıldız’ın değeri 116.9 milyon Euro’dan 140.1 milyon Euro’ya, Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in değeri ise 128.4 milyon Euro’dan 144.5 milyon Euro’ya yükseldi.

Sezon başında Eyüpspor’dan Fransa Ligi ekiplerinden Lille takımına 5 milyon Euro’ya giden kaleci Berke Özer de 14.9 milyon Euro’dan 21.2 milyon Euro’ya çıkarak değerini artıran bir diğer futbolcumuz oldu.