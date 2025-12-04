Andrea Minguzzi, Edirne’de duygu dolu anlar yaşadı

İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısı Edirne’de bir duvar resmine dönüştü. Kentte yaşayan Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatai Abdullayev, gencin portresini ve kaykayını Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki bir sokak duvarına işledi. Daha önce farklı kentlerde toplumsal hafızaya dokunan portreleriyle tanınan Abdullayev’in son çalışması sosyal medyada hızla yayıldı. Bu paylaşımı gören Mattia Ahmet’in babası, İtalyan şef Andrea Minguzzi, Edirne’ye gelerek duvar resmini yerinde görmek istedi. Eseri gördüğü anda gözyaşlarını tutamayan Minguzzi, hem minnet hem de derin bir hüzün yaşadı.

“Ahmet görseydi çok severdi”

Duvardaki portre karşısında duygularına hakim olamayan Andrea Minguzzi, ressamın çalışmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. “Hatai Bey bizim için çok büyük bir şey yaptı. Ahmet sokak sanatını, kaykay yapmayı çok severdi. Eğer böyle bir şeyin yapıldığını görseydi eminim çok severdi ki zaten görecektir o, yukarıdan bakıyordur. Kalpten teşekkür ediyorum” dedi. Uzun süredir resmi görmek istediğini belirten Minguzzi, zorlu süreçlere rağmen Edirne’ye gelmenin kendisi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

“Hem mutluyum hem hüzünlü”

Oğlunun yaşamının şiddetle son bulmasını “haksızlık” olarak nitelendiren Minguzzi, adalet arayışının devam ettiğini vurguladı. “Bu resmi görünce hem çok mutlu oldum hem de aynı zamanda üzüldüm. Ahmet’in yaşamının bu şekilde bitmesi çok haksızca. Bu nedenle mücadeleye devam ediyoruz. Biz Ahmet’i kaybettik ama başka çocukların ölümünü önlemek için savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Duygularımı yansıttım, burukluk hissediyorum”

Çalışmanın kendisinde de ağır bir duygu bıraktığını anlatan Hatai Abdullayev, portreyi yaparken Edirne halkının acıya ortak olduğunu söyledi. “Normalde yaptığım duvar resimlerime bakıp mutlu olurum ama bu resmin yanından buruk bir şekilde geçiyorum. Andrea benimle iletişime geçtiğinde çok mutlu oldum. Bu çalışma hem duygularımı yansıtmak hem de Edirne halkı olarak duruşumuzu göstermek içindi” dedi.

