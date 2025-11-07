Gençlerbirliği, Volkan gibi patladı

Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile başka

Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile çıktığı ikinci maçında galibiyeti kaptı. Kırmızı-siyahlılar, Nuri Şahin’li Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisinde 10. dakikada Goutas’ın kafası direkten döndü. 35’te Dele Bashiru’nun kaleye gönderdiği topa dokunan Thalisson, Gençlerbirliği’ni 1-0 öne geçirdi. 48’de Crespo’nun pasında Shomurodov yakın mesafeden vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. 53. dakikada Franco Tongya’nın ceza sahası içerisinde Umut Güneş tarafından kazanılan penaltıyı M’Baye Niang gole çevirdi: 2-1.

2-1

GENÇLERBİRLİĞİ-BAŞAKŞEHİR

STAT: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Uğur Sarı, Erkan Özdamar (VAR)

GOLLER: Thalisson (Dk. 35), Niang (Dk. 53 pen.) / Shomurodov (Dk. 48)

SARI KARTLAR: Samed Onur, Pereira, Volkan Demirel (T.D.) / Opoku, Kaluzinski, Leo Duarte

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho – Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson – Dele Bashiru, Oğulcan (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu) – Göktan (Dk. 76 Dilhan), Koita (Dk. 67 Samed Onur), Franco Tongya (Dk. 90+5 Onyekuru) – Niang (Dk. 90+5 Sinan Osmanoğlu)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali (Dk. 67 Kemen) – Berat (Dk. 58 Harit), Umut Güneş – Yusuf Sarı (Dk. 77 Deniz Türüç), Shomurodov, Da Costa (Dk. 58 Kaluzinski) – Crespo (Dk. 68 Selke)