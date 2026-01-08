İstanbul’un kasırga sınavı

İstanbul’da korkunç fırtına

İstanbul sabah saatlerinden itibaren şiddetli fırtınanın etkisinde kaldı.

İstanbul’da öğle saatlerinde fırtınanın 100 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar bu durumu kasırgadan bir önceki dilim olarak tanımlıyor.

İstanbul’u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Beşiktaş’ta dev dalgalar oluştu. Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatları’nda ise iptaller yaşanıyor.

İstanbul Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ‘Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır’ denildi.

Uzmanlar İstanbul’daki bu fırtına ile ilgili “Ağaçlar köklerinden sökülebilir, çatılar uçabilir, gökten kiremit yağabilir vs. önerim mümkünse dışarı çıkmayın. saat 9:00/15:00 arası çok yüksek, özellikle Avrupa yakası. Lütfen çok dikkat edin. 18:00 den sonra hafifliyor” uyarısını yaptı.

İstanbul’da fırtına halka zor anlar yaşatıyor-Video