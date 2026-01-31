Avustralya Açık’ta Elena Rybakina şampiyon

Elena Rybakina 4 yıl sonra

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile 5 numarası Elena Rybakina şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena’da oynanan mücadeleye servis kırarak başlayan Rybakina, ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.

Karşılıklı oyunlarla başlayan ikinci setin sonunda bu kez Sabalenka servisi kırdı ve 6-4 ile durum 1-1’e geldi.

Çekişmeli geçen son sette geriden gelerek rakibine üstünlük kuran Rybakina maçı yine 6-4’lük setle 2-1 kazandı ve kariyerinde ilk kez Avustralya Açık tek kadınlar finalinde mutlu sona ulaştı.

Öte yandan 2023 ve 2024’te bu turnuvada şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, Rod Laver Arena’da üst üste ikinci kez finalde kaybetti.

Kazakistanlı raket bu zaferle kariyerinin ikinci Grand Slam kupasını müzesine götürdü.

Rybakina daha önce 2022 yılında Ons Jabeur’ü 2-1 mağlup ederek Wimbledon’da mutlu sona ulaşmıştı.

İki oyuncu da turnuva boyunca set vermeden finale yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

Aryna Sabalenka çeyrek finalde Iva Jovic’i, yarı finalde ise Elina Svitolina’yı 2-0’la geçerek rahat bir oyunla finale yükselmişti.

Rybakina böyle şampiyon oldu – Video