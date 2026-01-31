Eyüpspor’dan altın galibiyet
Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor, Alanyaspor deplasmanında kazandı
Eyüpspor geriden gelip kazandı
Trendyol Süper Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Eyüpspor, 2-2’lik Beşiktaş beraberliğinin ardından kritik Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazandı.
Ev sahibinde karşılaşmanın 3. dakikasında Florent Hadergjonaj’ın ortasını kafayla ağlara gönderen Güven Yalçın bu sezon 4 gole ulaştı: 1-0
49’da Umut Meraş’ın arka direğe ortasını Talha Ülvan gelişine yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 1-1
86’da Charles Andre Raux Yao, oyuna girdikten 2 dakika sonra, Eyüp’ü 2-1 öne geçirdi.
90+4’te Prince Obeng Ampem, ani gelişen kontratakta dört kişiyi çalımlayıp skoru belirledi: 1-3
İstanbul temsilcisi bu sonuçla 18 puana yükselirken Alanyaspor 22 puanda kaldı.
1-3
ALANYASPOR-EYÜPSPOR
STAT: Alanya Oba Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu, Atilla Karaoğlan (VAR)
GOLLER: Güven Yalçın (Dk. 3) / Talha Ülvan (Dk. 49), Charles Andre Raux Yao (Dk. 86),Prince Obeng Ampem (Dk. 90+4)
SARI KARTLAR: Ruan, Fidan Aliti / Metehan Altunbaş
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran – Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ – Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta, Nicolas Janvier (Dk. 80 Fatih Aksoy), Ruan – Efecan Karaca (Dk. 65 İbrahim Kaya), Güven Yalçın /Dk. 72 Steve Mounie), Ui-jo Hwang (Dk. 80 Elia Meschack)
EYÜPSPOR: Jankat Yılmaz – Talha Ülvan, Robin Yalçın, Jerome Onguene, Umut Meraş – Metehan Altunbaş (Dk. 75 Prince Obeng Ampem), Taşkın İlter (Dk. 84 Charles Andre Raux Yao), Baran Ali Gezek, Lenny Pintor (Dk. 84 Denis Radu) – Emre Akbaba (Dk. 66 Mateusz Legowski), Umut Bozok