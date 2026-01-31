Çin’den dev şike operasyonu

Çin’de 10 puana kadar silme cezası

Çin Süper Ligi’nde bir başka büyük skandal daha patlak verdi. Yetkililer, maç-bahis şikesi ve usulsüzlüğe karışan 13 kulübe ağır cezalar verileceğini açıkladı.

Yeni sezon öncesinde, dokuz takım puan cezasıyla sezona başlayacak.

Bu yaptırımlar, ülke futbolunda maç manipülasyonu, bahis ve usulsüz işlemlerle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturmanın ardından geldi.

Geçen sezon ikinci olan Shanghai Shenhua, en ağır cezalardan birini aldı.

Sezona eksi 10 puan cezasıyla başlayacaklar.

Tianjin Tigers da aynı cezayı aldı.

Birkaç başka kulüp de yaptırımlara maruz kaldı; cezalandırılan takımlardan dördü, daha önceki disiplin işlemleri sonucunda Birinci Lig’e düşürülmüştü.

Sportif cezaların yanı sıra, 13 kulübün tamamına para cezası verildi. Mali cezalar, her davanın ciddiyetine bağlı olarak 25 bin Euro ile 125 bin Euro arasında değişiyor.

Futbol Federasyonu, sporun bütünlüğünü korumak için yaptırımlar uygulamak zorunda kaldıklarını doğruladı.

Resmi bir açıklamada, yönetim organı, önlemlerin disiplini sağlamak, futbol ortamını temizlemek ve adil rekabeti güvence altına almak için tasarlandığını belirtti.

Futbol Federasyonu, puan düşürme ve para cezalarının, her kulüp tarafından işlenen suçların ölçeğine, niteliğine, ciddiyetine ve sosyal etkisine göre belirlendiğini açıkladı.

Ayrıca yolsuzluğa karşı sıfır tolerans tutumunu yineledi. Bu son gelişme, geçen sezon başlayan daha geniş kapsamlı bir baskı operasyonunun ardından geldi.

Bu arada aralarında eski futbolcu, teknik direktör ve federasyon yöneticisi olan 73 kişiye de ömür boyu men cezası çıktı.