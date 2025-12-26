TFF’nin soruşturması temsilcilere sıçradı

Bir dakikadan az

TFF yeni sevkleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu‘nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF‘ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir.