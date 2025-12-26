FutbolSporTürkiye

TFF’nin soruşturması temsilcilere sıçradı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi

NationalTurk NL26/12/2025
0 Bir dakikadan az
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi

TFF yeni sevkleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu‘nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF‘ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir.

tfff1

tff2

 

Bağlantılar
NationalTurk NL26/12/2025
0 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu