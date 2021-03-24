Türkiye Hollanda’yı rahat geçti

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’na 3 puanla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu müsabakasında A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında mücadeleyi 4-2 kazandı.

2.dakikada soldan topu süren Malen, ceza sahası dışında kaleyi karşısına alarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın kucağında kaldı.

15.dakikada A Milli Takım öne geçti. Kenan Karaman’ın kendi yarı alanından uzun pasında soldan defansın arkasına sarkan Hakan Çalhanoğlu, topu Burak Yılmaz’a gönderdi. Burak’ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak De Light’a çarparak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

20.dakikada Malen, Delay’ın soldan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde şutunu çekti. Uğurcan sağına uzanarak topu kontrol etti.

34.dakikada Kenan Karaman’ın pasında ceza sahasına giren Okay Yokuşlu, Malen’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

35.dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz, sert bir şutla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

45.dakikada Berghuis’in sağdan kullandığı kornerde, De Light’ın altı pas önünden kafa şutu sonrası top yan direğe çarpıp, kaleye yöneldi. Okay Yokuşlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46.dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından etkili vuruşunda top ağlarla üçüncü kez buluştu: 3-0

52.dakikada millilerde Burak Yılmaz sarı kart gördü.

62.dakikada Ozan Tufan ceza sahası içerisinde gol pozisyonuna girdi. Milli oyuncuyu konuk ekipte De Ligt engelledi.

64.dakikada millilerde Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan kenara alınırken, Caner Erkin ve Taylan Antalyalı oyunda.

72.dakikada ay-yıldızlılarda Umut Meraş sarı kart gördü.

73.dakikada Burak Yılmaz şansını ceza sahası dışından denedi. Tecrübeli golcü etkili bir şut çıkaramadı.

75.dakikada Hollanda milli takımı Klaassen ile golü buldu: 3-1

76.dakikada de Yong ceza sahası içine gelen ortayı tamamladı. Konuk ekip durumu 3-2’ye getirdi.

81.dakika Burak Yılmaz millilerin ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşu gole çevirdi: 4-2

86.dakikada Caner Erkin’in etkili ortasında Enes Ünal’ın kafa vuruşu kaleci Krul’da kaldı.

90.dakikada milli takımda Burak Yılmaz yerini Deniz Türüç’e bıraktı.

93.dakikada Hollanda penaltı kazandı. Pozisyon sonrası Ozan Kabak sarı kart gördü.

94.dakikada Uğurcan Çakır Depay’a izin vermedi.

Karşılaşmayı milli takım 4-2 kazandı.