Galatasaray’da Uğurcan Çakır krizi

Uğurcan Çakır’dan Okan Buruk’a sitem

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 kaybederken yenilginin yanı sıra kaleci tercihi büyük eleştirilere neden oldu.

Sarı-kırmızılılarda sezon başında Trabzonspor’dan yaklaşık 30 milyon Euro’ya transfer edilen Uğurcan Çakır’ın dev derbide yedek kalması tartışmalara yol açtı.

Galatasaraylı taraftarlar, yenilen iki golde de kaleci Günay Güvenç’in hatalı olduğunu savunarak teknik direktör Okan Buruk’a “Bu maçta Uğurcan’ın yedek kalmasının nedeni ne?” sorusunu yöneltti.

Gazeteci Haluk Yürekli ise “Uğurcan’ın oynamaması Kemerburgaz’da sorun olur. Ve ben arıza çıkardığına dönük bir şeyler de duyuyorum. Uğurcan’la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Yani duyduğum birtakım şeyler de var ama teyide muhtaç” dedi.

Yönetimin de teknik direktör Okan Buruk’a kaleci tercihi nedeniyle hesap soracağı belirtiliyor.

