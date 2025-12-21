AvrupaFutbolSpor

Barcelona bastı gaza gidiyor

İspanya Ligi’nde lider Barcelona, Villarreal deplasmanında 2-0 kazanarak üst üste sekizinci galibiyetini elde etti

Barcelona’dan zirvede kalmaya devam

İspanya Ligi’nde 18. hafta karşılaşmasında lider Barcelona, ilk dörtte yer alan Villarreal’e konuk oldu.

Katalan ekibi, sarı denizaltılar karşısında net bir skorla 3 puanı aldı.

  1. dakikada Raphinha penaltıdan Barcelona’yı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Ev sahibinde savunmadan Renato Veiga kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

63’te oluşan karambolde ceza sahası içerisinde Lamine Yamal ağları bularak skoru 2-0 yaptı.

Bu sonuçla art arda sekizinci galibiyetini alan Barcelona 46 puanla zirvedeki yerini korudu.

Real Madrid 42 puanla ikinci, Atletico Madrid ise 37 puanla üçüncü sırada yer aldı.

6 maçlık galibiyet serisi sona eren 35 puanlı ve 4. Villarreal’in iki maçı eksik.

