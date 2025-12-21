Barcelona bastı gaza gidiyor

Barcelona’dan zirvede kalmaya devam
İspanya Ligi’nde 18. hafta karşılaşmasında lider Barcelona, ilk dörtte yer alan Villarreal’e konuk oldu.
Katalan ekibi, sarı denizaltılar karşısında net bir skorla 3 puanı aldı.
- dakikada Raphinha penaltıdan Barcelona’yı 1-0 üstünlüğe taşıdı.
Ev sahibinde savunmadan Renato Veiga kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
63’te oluşan karambolde ceza sahası içerisinde Lamine Yamal ağları bularak skoru 2-0 yaptı.
Bu sonuçla art arda sekizinci galibiyetini alan Barcelona 46 puanla zirvedeki yerini korudu.
Real Madrid 42 puanla ikinci, Atletico Madrid ise 37 puanla üçüncü sırada yer aldı.
6 maçlık galibiyet serisi sona eren 35 puanlı ve 4. Villarreal’in iki maçı eksik.