Aston Villa imkânsızı yapıyor

Aston Villa’dan inanılmaz performans
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye 22 Ocak 2026’da konuk olacak Aston Villa, kötü başladığı İngiltere Premier Lig’de göz kamaştırıyor.
Birmingham temsilcisi, ilk 5 maçta 3 puanla başladığı ligde art arda galibiyetlerle zirve yarışına ortak oldu.
Unai Emery’nin öğrencileri son 11 karşılaşmada 10 galibiyet aldığı ligde Manchester United’ı ağırladı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Morgan Rogers’ın golüyle ev sahibi öne geçti.
Konuk United, 45+3’te Matheus Cunha ile skoru dengeledi: 1-1
57’de Morgan Rogers kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1
17 hafta sonunda lider Arsenal 39, Manchester City 37, Aston Villa 36 puanla ilk üç sırayı paylaşıyor.