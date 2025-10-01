“Güllü’yü kızı ve arkadaşı attı”

Ferdi Aydın: Güllü Abla öldürüldü

26 Eylül’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü‘nün başından beri öldürüldüğünü öne süren mekan sahibi Ferdi Aydın’ın iddialı açıklamaları sürüyor. PınarBK adlı Güllü’nün okul arkadaşı YouTube yayıncısı, Ferdi Aydın’ı canlı yayına bağladı. Aydın, Güllü’yü pencereden kızı Tuyan ve arkadaşı olan Sultan’ın attığını öne sürdü. Ayrıca yayında, gözaltına alınan kişilerin arka kapıdan gizlice emniyete götürüldüğü de iddia edildi. Ferdi Aydın, “Artık kanallara çıkmayacağım. Ama mücadelem sürecek. Gönüllü avukatlar var. Ayrıca 5 milyon TL. gerekirse vereceğim, en iyi avukatı tutacağım. Allah polis teşkilatından razı olsun. Katil, çocukları çıkmazsa gidip özür dileyeceğim. Ama aynı pencereden iki kez atlamaya çalışan (Güllü’nün kızı) kişi annesini de atabilir. Anlatsam daha neler çıkacak” dedi.