Red Bull Pilotu Verstappen Formula 1 2022 Dünya Şampiyonu oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, yağmur nedeniyle ancak 29 tur koşulabilen yarışta çok üstündü ve damalı bayrağı en yakın rakibinin 26.7 sn önünde görerek kazandı.

Verstappen, Japonya GP zaferi ile bu sezonki 12. kariyerinin ise 32. yarış zaferini elde etti ancak ilk safhada Honda’nın evi Japonya’da şampiyonluğunu ilan edemedi.

Max Verstappen iki kez Formula 1 şampiyonu oldu

Son bölümde ikincilik için Charles Leclerc ve Sergio Perez mücadele ettiler. Bu mücadelede önde kalmayı başaran isim Leclerc olurken, Perez 3. sırayı aldı ancak bu ikili arasında son virajlarda yaşanan mücadele, Leclerc’in pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Bu inceleme çok hızlı bir şekilde sonuçlandı ve pilotlar henüz röportajlarını verirken Leclerc’e şikanı kestiği için 5 sn zaman cezası verildi. Bu cezayla birlikte Perez 2. sıraya yükselirken, Leclerc 3. sıraya geriledi.

O esnada şampiyonluk hesaplamalarında karışıklık oldu. Yarışın % 50’lik kısmı tamamlanabildiği için bu yarışta kazanana 19, 3. olan Leclerc’e ise 12 puan verildi. En azından böyle olması gerektiği düşünülüyordu.

Verstappen’in burada şampiyon olabilmesi için normalde Leclerc karşısında 8 puan fazla alması gerekiyordu ancak ilginç bir şekilde Leclerc’e ceza verilmesinin ardından pilotlarla röportajı yapan Johnny Herbert, Verstappen’in şampiyon olduğunu söylerken, aynı şekilde FOM yayını da ekrana Verstappen’in 2022 şampiyonu olduğunu gösteren grafikleri verdi.

Verstappen’in şampiyon olup olmadığı konusu bu süreçte çok tartışıldı çünkü yarışın tamamlanan tur sayısına göre (%50-%75) verilen puanlara göre Verstappen şampiyon olamıyordu.

Ancak daha sonra bir açıklama yapıldı ve yarışın kırmızı bayrakla durdurulup izin verilen 3 saatlik sürede devam edememesi halinde ilgili puan hesaplamasının devreye girdiği, pilotlar yarışa devam edip normal bir şekilde damalı bayrak sallandığı için tam puanların verildiği, bu sayede Verstappen’in şampiyon olduğu bildirildi.

Evet, Max Verstappen resmi olarak 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu ve adını iki kez Formula 1 şampiyonu olan pilotlar arasına sokmayı başardı.