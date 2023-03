Ukrayna Savaşı: Moldova’da Tansiyon Yükseliyor

Moldova’nın başkenti Kişinev’de binlerce gösterici, Devlet Başkanı Maia Sandu’nun istifasını talep etti. Rusya yanlısı muhalefet partisi Shor, iki hafta içinde ikinci kez bu kadar çok insanı seferber edebildi.

Batı yanlısı hükümeti enerji fiyatlarını düşürmek ve ülkelerini komşu Ukrayna’daki savaşın dışında tutmak için sübvansiyon kullanmaya çağırdılar.

Savaşa katılma korkusu

Eski Sovyet cumhuriyeti Moldova’nın savaşa müdahil olacağı korkusu son zamanlarda arttı çünkü Rusya neredeyse her gün Ukrayna’yı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde askeri provokasyon yapmak istemekle suçluyor.

Kendini ilan eden Doğu Moldova Cumhuriyeti, Ukrayna ile sınır komşusu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov hafta başında uyardı: “Tabii ki Transdinyester’deki durum bizim en büyük ilgimizi çeken ve endişe kaynağımız. Kararsız durum dışarıdan besleniyor. Kiev rejimi ve rejim içindeki muhaliflerimizin ve Avrupa ülkelerinde farklı şeyleri provoke edebiliyoruz. Bunu çok iyi biliyoruz ve farkındayız.”

Transdinyester’deki Rus askerleri

Rusya, Moldova’dan ayrılan Transdinyester bölgesine asker konuşlandırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde oradaki birliklere yönelik saldırıların Rusya Federasyonu’na saldırı olarak değerlendirileceğini açıkça belirtti.

Uyarı açıkça ABD ve diğer NATO üye ülkelerine yönelikti. Moldova, Rusya’nın Ukrayna’nın ayrılıkçı cumhuriyete karşı askeri harekat planladığı yönündeki iddialarını sürekli olarak yalanladı.

Kişinev’deki Savunma Bakanlığı’na göre, Transdinyester’in askeri güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit yok. Buna karşılık Moldova, Rusya’yı Batı yanlısı hükümeti devirmek istemekle suçladı ve Moskova bunu hemen yalanladı.

Askeri müdahale uyarısı

Bu karışık durumda, Rusya yanlısı duruşuyla tanınan eski Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Rusya’nın iddialarını değerlendirerek ve Ukrayna’yı Transdinyester’e askeri müdahaleye karşı uyararak durumu kızıştırıyor:

“Transdinyester’de durum çok ama çok tehlikeli. Ukraynalıların açıklamalarını görüyorsunuz, Maia Sandu’nun açıklamalarını görüyorsunuz, diğer açıklamaları görüyorsunuz. Ukraynalı komşularımıza doğrudan seslenmek istiyorum. Onlar bizim kardeşimiz. Transdinyester’de sizin yardımınıza ihtiyacımız yok.”

Kiev, Rus saldırısından korkuyor

Ukrayna, Rusya’nın orada konuşlanmış birliklerle saldırmak için bahane aramasından korkuyor. Transdinyester’de konuşlanmış sadece 3.000 kadar Rus askeri olduğu tahmin edilse bile, bu askerlerin emrinde ağır silahların olmadığı söyleniyor. Ancak, şu anda güvenilir bir bilgi yok.

Ukrayna televizyonuna konuşan Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı sözcüsü Andriy Demchenko, “Düşmanın ihanetini anlıyoruz, her an provokasyon yaratılabileceğini anlıyoruz. Bu nedenle – her yönden – her türlü tehdide hazırız” dedi.

Bölgede artan gerilimin ortasında Macar havayolu Wizz Air, 14 Mart’tan itibaren Moldova’nın Kişinev Havalimanı’na uçmayacağını duyurdu.

