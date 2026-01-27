Satranç ustamız Yağız Kaan Erdoğmuş, saat 16:00’da masada!
Satrançta milli gururumuz Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş saat 16:00'da zorlu karşılaşmaya çıkıyor
Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta tarih yazıyor
14 yaşında olmasına karşın satrançta ülkemizi gururlandıran Yağız Kaan Erdoğmuş TSİ 16:00’da van Nguyen ile karşılaşacak.
Karşılaşma, Chess24 Türkçe Youtube ve Twitch ChesscomTR Kick kanallarından naklen yayınlanacak.
Milli gururumuz Büyükusta Yağız Kaan, 2026 Tata Steel Master’s turnuvasının 7. turunda, dünya sıralamasında 5. basamakta bulunan GM Arjun Erigaisi’yi mağlup ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.
Bu önemli galibiyetin ardından Erdoğmuş’un canlı Elo puanı 2682’ye yükselirken, dünya sıralamasında da 43. sıraya çıkmıştı.
Daha önce Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nda Magnus Carlsen’e mağlup olan 14 yaşındaki Erdoğmuş, gözyaşlarını tutamamıştı.
Magnus Carlsen: “Erdoğmuş, dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu. Gelecekte adını çok duyacağız” demişti.
Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Tata Steel Masters Turnuvası’nda sergilediği etkileyici performansla 8. tur sonunda güçlü rakiplerini geride bırakarak 3. ile eş puanla 4. sıraya yükselmişti.