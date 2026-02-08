Bir dakikadan az

İstanbul’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı ve tamamı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

6 şüpheli hakkında tutuklama kararı

Soruşturma kapsamında Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer’in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Dosya kapsamında daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Şüphelilerden Heves Güzel’in Antalya’daki evinde yapılan aramada sentetik hap ile uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilmişti.