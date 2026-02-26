Prens Andrew’e bir darbe daha

Jeffrey Epstein dosyalarında ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte baskı yeniden artarken, İngiliz Kraliyet Ailesi içinde de Prens Andrew’a yönelik mesafe büyüyor. İddialara göre Kral 3. Charles ve Prens William’ın kararıyla Windsor’daki 31 odalı Royal Lodge’dan ayrılmak zorunda kalan Andrew, şimdi de en büyük keyfi olarak görülen at binme hobisinden men edildi.

“Kötü görüntü” gerekçesi

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Andrew’un gözaltına alınmasının ardından kamuoyu tepkisini artıran bir diğer unsur, Windsor’da at üzerinde gülümserken görüntülenmesi oldu. Kraliyet kaynaklarına dayandırılan iddialarda, bu görüntülerin “yanlış mesaj verdiği” ve bu nedenle kendisine at binme yasağı getirildiği öne sürüldü.

Bir kaynağın, “Gözaltı sonrası at üzerinde gülümseyerek görülmesi uygun bulunmadı. Bu kötü bir görüntü oluşturuyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Prens Andrew özlerden uzak yaşıyor

Hakkında kamu görevinde suistimal şüphesiyle yürütülen süreç kapsamında sorgulanan Andrew’un, şu sıralar Sandringham’daki Wood Farm’da kaldığı bildiriliyor. Daha önce annesi Kraliçe II. Elizabeth’e ait iki corgi köpekle birlikte zaman geçirdiği belirtilen Andrew’un, kamuoyundan uzak bir yaşam sürdürdüğü ifade ediliyor.

Geçen yıl silah ruhsatını da gönüllü olarak teslim eden Andrew’un bir diğer hobisini daha kaybettiği belirtilirken, yakın çevresine göre günlerini büyük ölçüde evde geçirdiği kaydediliyor.

Royal Lodge defteri kapandı

Epstein dosyalarına ilişkin gelen yeni ifşaların ardından Andrew’un Royal Lodge’dan ayrılması kraliyet içinde “son nokta” olarak yorumlanmıştı. Westminster’daki bazı milletvekillerinin de Andrew hakkında sert ifadeler kullandığı ve gizli hükümet belgelerinin açıklanmasını tartıştığı belirtiliyor.

Andrew ise tüm suçlamaları reddetmeye devam ediyor.