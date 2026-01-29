İşte Galatasaray’ın rakipleri!

Galatasaray iki rakipten biriyle karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye 2-0 yenilmesine karşın adını play-off turuna yazdırırken rakibi 30 Ocak Cuma TSİ 14.00’te çekilecek kurayla belli olacak.

UEFA, kura çekiminde bu kez farklı bir sistem kullanacak. Buna göre lig aşamasını:

9-10. bitiren takımlar / 23-24. bitiren takımlarla

11-12 bitiren takımlar / 21- 22 bitiren takımlarla

13-14 bitiren takımlar / 19-20 bitiren takımlarla

15-16 bitiren takımlar / 17-18. bitiren takımlarla eşleşecek.

Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecek.

Yeni statüye göre play-off turunda lig aşamasında karşılaşan ya da aynı ülkeden olan takımlar birbirleriyle eşleşecek.

Sarı-kırmızılılar, bu turdaki ilk karşılaşmasını 17 ya da 18 Şubat 2026’da kendi sahasında, 24 ya da 25 Şubat’ta deplasmanda oynayacak.

Çift maç eliminasyon sistemiyle karşılaşacak takımlardan kazanan ekipler, Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdıracak.

