Uzak Doğu
7.1 Büyüklüğünde Deprem! Can Kaybı, Tsunami Uyarısı Yok
Endonezya'nın Bali Denizi açıklarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Bali Denizi açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Bali denizi açıkları olarak duyurdu.
Sarsıntının yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Depremde henüz can veya mal kaybı yaşanmadı.
Bu tip depremlerde alışık olunan tsunami uyarısı ise yapılmadı. Depremin yerleşim yerlerinde hafif bir şekilde hissedildiği bildiriliyor.
Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
Bali Dalış Noktaları: Bali’de Nerede Dalış Yapılır
Yorum yazabilmek için oturum açmanız gerekir.