İki Deprem Birbirinden Bağımsız

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD yetkilileri 7.6 büyüklüğündeki depremin, 7.7’lik ilk depremden bağımsız yeni bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar basın toplantısında şunları söyledi:

“Pazarcık ilçesindeki deprem ilk çözüme göre 7.4 büyüklüğünde hesaplandı. Aynı şekilde Kandilli Rasathanesi de 7.4 büyüklüğü verdi, daha sonra depremin büyüklüğünü çok daha fazla sayıdaki istasyonlardan aldığı verilerle revize ederek 7.7 olarak duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde depremin büyüklüğünü 7.7 olarak duyurdu.

Artçı sarsıntılar dışında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. Yine 100ün üzerinde, en büyüğü 6.6’nın üzerinde olmak üzere artçı sarsıntılar meydana geldi. Ancak az önce yine Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların hepsi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler.

Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeli. Burada en önemli husus şu; bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu artçı sarsıntılar uzun süre devam edecektir. Bu kadar büyük ana şoklardan sonra, 6.7, 6.6, 6.5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar devam edecektir. Bu sarsıntılar da en az 1 yıl kadar devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, vatandaşların hasarlı binalara girmemesi. Çünkü ana şoktan ve artçılardan sonra yorulan binalar ayakta kalmış olsa bile sonrasında oluşabilecek 5 ve üzeri büyüklüklerdeki artçı sarsıntılarda zarar görebilir.

Uzun yıllardan bu yana bölge sismik boşluk olarak görülüyor.

Şu anda en değerli şey vatandaşlarımız için sağlıklı bilgi. Ne yazık ki sosyal medyada, değişik kanallarda, bu konuda kötü niyetli insanlar devreye giriyor ve vatandaşlarımızın kafasını karıştıracak şekilde bilim dışı açıklamalarda bulunuyorlar. Ricamız, resmi açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemeleridir.”

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