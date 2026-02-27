Şarkıcı Edis gözaltına alındı

Edis hakkındaki suçlamaları reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce toplam 25 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı. Gözaltına alınan isimlerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakılmıştı. Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Edis hakkında yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtilmişti. Şarkıcının soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Edis, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, planladığı tatili yarıda keserek Türkiye’ye döneceğini belirtmişti.

Şarkıcı açıklamasında, “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ya da tutuklama kararlarının olup olmayacağına ilişkin resmi makamlardan henüz ek bir açıklama yapılmadı.