Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte reçete skandalı

Balıklı Rum Hastanesi’nde yıllara yayılan büyük bir sahte reçete yolsuzluğu ortaya çıkarıldı. 2017–2021 arasında çocuk psikiyatri bölümünde görev yapan bir doktorun öncülüğünde, hiç muayene edilmemiş hastalar adına on binlerce kırmızı ve yeşil reçete düzenlendiği; bu reçetelerin SGK’ya fatura edilerek 112 milyon TL’yi aşan kamu zararına yol açtığı belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında doktor, tıbbi sekreter, eczacılar, eczane çalışanı ve ilaç mümessilleri dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte muayene-imza sistemi yıllarca sürmüş

Soruşturmaya göre, hastaneye hiç gitmeyen kişilerin kimlik bilgileri izinsiz kullanıldı, Medula sistemine giriş yapılmadan sahte muayene kayıtları oluşturuldu. Aynı hasta kaydı farklı yerlerde tekrar tekrar kullanılarak usulsüz protokol numaraları üzerinden reçete üretildi.

SGK’ya toplu fatura, on binlerce kutu kırmızı reçete

Hazırlanan sahte reçeteler eczaneler üzerinden SGK’ya fatura edildi. İncelemelerde, kırmızı reçeteli ilaçların yüz binlerce kutusunun hiçbir kullanım kaydı olmadığı halde sisteme işlendiği ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu niteliğindeki ilaçların yasa dışı yolculuğu

Savcılık, bu ilaçların bir kısmının Türkiye dışına kaçırılmaya çalışıldığını, bazı kutuların yüksek ücretlerle yabancı uyruklu kişilere satıldığını belirtti. İlaçların sokak satıcıları tarafından kullanılan uyuşturucu etkili kimyasallarda değerlendirildiği tespit edildi.

Çok sayıda gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında doktor A.E., tıbbi sekreter N.O., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç. ile ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi.

