Cem Yılmaz X’e veda etti!

Sosyal medya platformu X’te son dönemde yaşanan sansür iddiaları ve siyasi içeriklere getirilen erişim kısıtlamaları, Türkiye’de de dikkat çekici bir kullanıcı göçüne yol açtı. Elon Musk’ın sahibi olduğu X’ten ayrılan ünlü isimlerin başında Cem Yılmaz geliyor.

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 16 milyonu aşan takipçili hesabını askıya aldıktan sonra, alternatif sosyal medya platformu Bluesky’a geçtiğini duyurdu. Yılmaz’ın yeni adresine geçtiği ilk saatlerde profil linkine erişim sağlanamaması, sanatçının Elon Musk’a sert bir dille tepki göstermesine neden oldu.

Elon Musk’a Tepki: Ortada sansür, biz hala unvan peşindeyiz

Bluesky’da takipçi sayısı kısa sürede 16 bine ulaşan Cem Yılmaz, hem sistemsel sorunlara hem de sosyal medyada yaşanan kısıtlamalara göndermelerde bulundu. Komedyen, yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün en terbiyeli (!) adam bile ‘sanatçı’ sıfatını birisine bahşettiği şey sanıyor. ‘Ben sana sanatçı demem’ler falan! Kardeş, ortalık yangın yeri, unvan mı kovalıyoruz? Armageddon olmuş, adam dövecek artist arıyor. Bu da bir mesai!”

Yılmaz, bir başka paylaşımında ise neden sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi:

“Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı.”

Ünlülerden Bluesky’a toplu geçiş

Cem Yılmaz’ın yanı sıra birçok sanatçı ve tanınmış isim de X platformunu bırakarak Bluesky’a geçtiklerini duyurdu. Bu isimler arasında Farah Zeynep Abdullah, Enis Arıkan, Müjde Uzman, Şahan Gökbakar, Kalben, Melek Mosso, Sedef Avcı, Şebnem Bozoklu ve Demet Evgar da yer alıyor.

Sansür, erişim engeli ve hesap kapatılma korkusu, bu geçişte etkili olurken, kullanıcıların daha özgür paylaşım yapabileceği alternatif platformlar arayışı sürüyor.

Bluesky nedir?

Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey tarafından desteklenen ve açık protokol (AT Protocol) üzerine kurulan Bluesky, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çekiyor. Algoritmaların ve sansür mekanizmalarının minimum seviyeye indirildiği uygulama, özellikle ifade özgürlüğü vurgusuyla son günlerde yoğun ilgi görüyor.

