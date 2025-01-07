Çin’in Tibet Bölgesi’nde 7.1 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), Tibet Özerk Bölgesi’nin Shigatse iline bağlı Tingri ilçesinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 09.05’te, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybederken, 62 kişi de yaralandı.

Tibet depremi bölge ülkelerde de hissedildi

Deprem, Hindistan, Nepal ve Tayvan’da da hissedildi. Bölgeye gönderilen ekipler, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına hızla başladı. Çin Deprem İdaresi, bölgede acil durum ilan ederek, yardım malzemelerinin ulaştırıldığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



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