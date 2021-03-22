‘Ling Ma’ salgının geleceğini 2018’de gördü

Son bir yıldır salgınla yatar salgınla kalkar olduk. Maske, mesafe ve hijyen en önemli kurallarımız oldu. Şimdiye kadar kullanmadığımız kolonyayı, dezenfektanı son bir yılda kullandık… Deniz kenarında simit, çay keyfi yapmayalı; en yakınlarımızı görmeyeli bir yılı geçti… Elbette, kurallara uymayanlar ve rakamların zirveye tırmanmasına yol açanlarda mevcut. Şimdi soruyorum, ‘2018 yılında biri çıksa ve size Çin’de başlayan bir hastalık tüm dünyaya yayılacak. İnsanlık bu hastalık karşısında güçsüz kalacak’ deseydi inanır mıydınız?

2018 yılında ABD’de yayımlanan ‘Salgın’ isimli kitap 2020’de ülkemizde yayımlandı. İthaki Yayınları’nın titizlikle hazırladığı Ling Ma imzalı kitap; bizlere pandeminin nasıl bir şey olduğunu anlatan şahane bir eser…

Çin’de ortaya çıkan tüm dünyaya yayılan Shen Humması kuluçka süresi uzun bir hastalık. Bu hastalık grip gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ardından da beyni ele geçiriyor…

Hastalık tüm dünyaya; maske, mesafe, hijyen kurallarının yanı sıra evden çalışma alışkanlığını da kazandırıyor. Ah ne kadar da bildik bir tablo…

Ling Ma’nın kaleme aldığı Salgın’ı okurken kendinizden çok şey bulabilirsiniz.

Pandeminin ortasında gecen koca bir yıl… Her akşam açıklanan verilerin birer rakam değil de ‘Can’ olduğu gerçeğini unuttuğumuz zaman insanlığımızdan da, gelecekten de endişe etmeliyiz.

Sık sık ne okusam sorusuna cevap arıyorsanız; Salgın’ı listenize eklemelisiniz.

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