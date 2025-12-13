Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bahis tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizleri gerçekten üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen “Uluslararası Barış ve Güven Forumu”na katılmak üzere gittiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’tan uçakla dönüşünde gündemi değerlendirdi, soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bahis soruşturmaları konusunda, “Bu rakamlar için, milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu işin içerisine nasıl bulaşır, nasıl girer? Cumhurbaşkanı olarak bizleri gerçekten üzmüştür. Hayretlere düşürmüştür. Bu rakamlar için, milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu işin içerisine nasıl bulaşır, nasıl girer? Yöneticilere bakıyorsun, ya bu yöneticiler bunu nasıl yapar, nasıl bulaşır? Hangi kulüpten gelirse gelsin fark etmez, sonuna kadar gidilecek.” ifadelerini kullandı.