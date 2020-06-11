Otobüs Bileti Tavan Fiyatları Düşürülüyor

Otobüs bileti tavan fiyatları güncellenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları için koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan tavan fiyat tarifesinde yeni düzenleme yapacak.

Düzenlemeye göre otobüs bileti tavan fiyatları yaklaşık yüzde 30 oranında düşürülecek.

Hatırlanacağı gibi koronavirüs salgını nedeniyle getirilen ulaşım kısıtlamalarının ardından otobüs firmaları bilet fiyatlarına fahiş oranlarda zam yapmış, birçok vatandaş mağdur olmuştu. 14 Mayıs’ta ise bakanlık yayınlanan tebliğ ile otobüs firmalarının ilave masraflarını da hesap ederek tavan fiyat tarifesi belirlemişti.

Bakanlık normalleşme dönemine girilmesiyle tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Eski tebliğin 31 temmuza kadar uygulanması öngörülüyordu.

Otobüs Bileti Tavan Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Koronavirüs salgını sürecinde şehirler arası otobüsler en fazla yüzde 50 kapasiteyle çalışabiliyordu. Ancak bu uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından sonlandırıldı. Aile bireylerinin sosyal mesafe gözetilmeksizin yan yana koltuklarda seyahatlerinin de mümkün hale getirilmesi durumunda otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 70-75’ler seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu durumu gözeterek, otobüs fiyatlarında indirim için değişikliğe gidecek.

Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek. İstanbul-Ankara hattında daha önce belirlenen tavan fiyat 160 liraydı. Bu tavan fiyat yeni düzenlemeyle 120 liraya indirilecek. Otobüs firmaları İstanbul-Ankara arasında 120 liradan fazla ücret talep edemeyecek.

Tavan Fiyat Uygulaması Devam Edecek Mi?

Bakan Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığı ile birlikte normalleşme sürecinin yürütüldüğünü hatırlatarak yeni bir düzenleme yaptıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: