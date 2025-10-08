Şarkıcı Güllü’nün ölümünde bilirkişi incelemesi: 3 saatlik keşif yapıldı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti olay yerinde inceleme yaptı.

Sanatçının çocukları Tuyan Ülkem ve Tuğberk Yağız Gülter’in de hazır bulunduğu inceleme yaklaşık 3 saat sürdü.

Güllü’nün vefat ettiği olay gecesine ilişkin bulgular

Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanda meydana gelmişti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrolde Güllü’nün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Otopsi işlemlerinin ardından sanatçının cenazesi 27 Eylül’de İstanbul Tuzla’da toprağa verildi.

Ön otopsi raporunda “darp” veya “cebir” izine rastlanmadığı belirtilmiş, olayın detayları ve olası nedenleri için kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Alkol tespit edildi, uyuşturucu maddeye rastlanmadı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda, Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildi.

Raporda, uyuşturucu veya zehirleyici herhangi bir maddeye rastlanmadığı da belirtildi.

Bilirkişi heyeti evde ve düşme noktasında inceleme yaptı

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni delillerin toplanması için geniş kapsamlı bir bilirkişi incelemesi başlattı.

Adli Tıp Uzmanı, Yüksek Fizik Mühendisi ve Olay Yeri İnceleme Uzmanının yer aldığı heyet, Güllü’nün evi ile düşme alanında keşif yaptı.

İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katıldı.

Sanatçının çocukları Tuyan Ülkem ve Tuğberk Yağız Gülter, yöneltilen soruları yanıtladı. İnceleme, yaklaşık 3 saat sürdü.

“Otopsi örneğinde DNA profili çıkmadı”

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, sürecin titizlikle sürdüğünü belirterek, dosyada önemli bir gelişmenin yaşandığını açıkladı:

“Savcılık makamı tarafından yapılan bilirkişi incelemesiyle maddi gerçek kısa sürede ortaya çıkacaktır.

Dosyada yeni gelen raporda, Güllü Hanım’ın otopsi sırasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmadığı belirtilmiştir.

Ses ve görüntü kayıtları da inceleniyor. Bu sürecin sonunda olayın tüm detaylarıyla aydınlatılacağına inanıyoruz.”

Aile açıklama yaptı

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise inceleme sonrası kısa bir açıklama yaparak, “Gerekli birimler incelemelerini tamamladı, açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır” dedi.

