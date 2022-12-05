Callebaut NXT artık Türkiye’de!

Dünyanın en iyi Belçika çikolatası Callebaut’un sütlü çikolatası tadını sunan vegan, bitkisel sütlü NXT S_tlü çikolata.

Süte bitki bazlı bir alternatif olan “Chufa/Tiger-nut(Yer bademi) ile yapılmıştır (badem sütü, soya sütü, pirinç, yulaf sütü veya diğer alternatiflere kıyasla daha nötr bir lezzete sahiptir ve alerjen değildir.)

Dünyanın en iyi Belçika çikolatası markası Callebaut’un 175 yılı aşkın deneyimi ve Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği, %100 bitki bazlı, süt ve süt ürünleri içermeyen NXT S_tlü çikolata sektörde çığır açacak yeni bir inovasyon olarak sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Barry Callebaut Türkiye ofisinde, 7 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen lansman ile tanıtılan yeni nesil çikolata NXT Bitter ve NXT S_tlü, 10kg ve 2,5kg’lik alternatifleri raflarda yerini aldı.

NXT Bitter ve NXT S_tlü gıda alerjisi olanlar için uygun alternatif!

NXT Bitter ve NXT S_tlü, sadece vegan olması ile değil, sıfır alerjen olmasıyla da dikkat çekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki, bugün dünyamızdaki insanların 4’te 1’inin belirli gıdalara karşı alerji yada intoleransı var. Bu alerjiler çoğunlukla hayvansal gıdalara ya da süt ve süt ürünlerine karşı oluyor. Eser miktarda dahi süt ve süt ürünü içermeyen ve %100 bitki bazlı olan NXT S_tlü, alerjen olmamasıyla çölyak hastalığı veya laktoz intoleransı olanlar için de uygun bir alternatif. Yine badem, fındık gibi çeşitli yemişlere alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir.

Her 2 centennials’dan 1’i haftada bir kez vegan besleniyor

Dünyada vegan ve vejetaryen beslenme yükselen trendlerin başında geliyor. Tamamen vegan ve vejetaryen olmasalar bile yeni nesil, Z jenerasyonu ağırlıklı olarak bitkisel beslenmeyi tercih ediyor. Günümüzde tüketim alışkanlıklarını belirleyen ve trendlere yön veren 18-25 yaş arası Z jenerasyonu dünyamızda 2 milyarlık bir nüfusu temsil ediyor. Bu da belirleyici olma güçlerini ortaya koyuyor. Yine araştırmalara göre tüketicilerin %14’ü flexitarian, yani çoğunlukla bitkisel beslenen, arada sırada et tüketmeyi tercih eden kişiler. Callebaut NXT Bitter ve NXT S_tlü, bu trendleri yakalamak isteyen, rakiplerinden ayrışmak isteyen şef, artizan ve işletmeler için en iyi tercih olarak öne çıkıyor.

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