Ahmet Minguzzi davasında şok karar!

Ahmet Minguzzi’nin annesi sinir krizi geçirdi

Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı. Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülen Ahmet Minguzzi davasında karar şok etkisi yarattı. Mahkeme heyeti, Ahmet’i bıçaklayan ve tekmeleyen iki sanığa 24 yıl hapis cezası verirken, diğer iki sanık hakkında beraat ve tahliye kararı verdi. Tahliye kararının duyulmasıyla birlikte duruşma salonu karıştı. Aile yakınları ve izleyiciler büyük tepki gösterdi, salonda gergin anlar yaşandı. Kararın açıklanmasının ardından Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi. Yasemin Minguzzi’nin kız kardeşi Aylin İyiyazıcıoğlu ve kuzeni Ayşenur Afyon da karara büyük tepki gösterdi. Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın: “Tahliye kararlarına itiraz edeceğiz” derken Ahmet‘in annesi Yasemin Minguzzi, “Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Sanıklardan A.Ö.’nün avukatı, savunmasında “Ahmet’in yanında olması onun talihsizliğiydi” sözlerini kullandı. Bu ifadeler, duruşma salonunda büyük tepki topladı. Tam o sırada, o cümleleri kuran kadın avukat yer değişimi sırasında aniden yere düştü. Sanık avukatı daha sonra savunmasına devam etti.



• Berkay Budak: Ağırlaştırılmış Müebbet + 24 yıl hapis cezası verildi. • Umutcan Baba: Ağırlaştırılmış Müebbet + 24 yıl hapis cezası verildi. • Sanıklardan Ayberk Doğan ve Kerim Özbağ tahliye edildi. • Katillere haksız tahrik indirimi verilmedi. Cezalar en üst sınırdan uygulandı.