Trump’tan Hamas’a sert uyarı: Rehineleri canlı kalkan olarak kullanmayın

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hamas’ın elindeki tüm rehineleri serbest bırakması gerektiğini belirtti. Hamas’ın, İsrail’in kara saldırılarına karşı rehineleri tünellerden yeryüzüne çıkardığı ve canlı kalkan olarak kullanmayı planladığına dair haberlerin olduğunu ifade eden Trump, “Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur” dedi.

Trump: Çok az kişinin gördüğü türden bir zulüm

Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının “çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü” olacağını söyleyen Donald Trump, “Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’dan Trump’a teşekkür

Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden Trump’a teşekkür ederek, “İsrail’in Hamas’a karşı mücadelesine ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim, Başkan Donald Trump” açıklamasını yaptı.

Hamas’tan sert yanıt

Hamas, Trump’ın açıklamalarına yönelik yaptığı açıklamada, “Trump, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırıları ve esirlerin durumuyla ilgili paylaşımıyla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor ve Gazze’de çoğu kadın ile çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı eden bir çifte standart uyguluyor” ifadelerini kullandı.

