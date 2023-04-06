Gabonlu Dina İçin Paris’te Eylem!

Filyos Çayı’nda cenazesi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga için bir grup Afrikalı yarın (7 Nisan Cuma) Fransa’nın başkenti Paris’te Türkiye Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapacak.

Dina’nın ölümü Gabon’un yanı sıra Afrikalıların yoğun olarak yaşadığı Fransa’da da yakından takip ediliyor.

‘Dina için Adalet’ sloganının yer aldığı afiş, sosyal medyada hızla yayılırken, bir grup Afrikalı, yarın (7 Nisan Cuma) başkent Paris’teki Türkiye Büyükelçiliği önünde, saat 13.00’te oturma eylemi için Twitter’dan çağrı yaptı.

Gabonlu Dina: Ölümde Şok Detaylar

Karabük Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan 17 yaşındaki Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun cansız bedeni Filyos Çayı’nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ibouanga’nun ölmeden önce annesine attığı çaresizlik dolu yeni mesajlar ortaya çıktı. O mesajlarda yer alan ifadeler ise deyim yerinde ise kan dondurdu.

Son olarak Dina’nın ölmeden önce annesine attığı mesajlara ulaşıldı. O mesajlarda, postane çalışanı 2 kişinin 10 bin TL karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini yazan Dina, “Eğer onlarla yatmazsam bana yardım etmeyeceklerini söylediler. Bana 10 gün beklememi söylüyorlar, onlarla yatmazsam kargo paketinden ve paradan vazgeçmem gerek.” dedi.

Ekipler Dinabongho’nun bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken kentteki kameraları inceledi. Genç kızın çıplak ayak sokakta koşarken görüntüleri ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dinabongho’nun kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı. Pazartesi gününden beri Dinabongho’nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5’i savcılık ifadesinin ardından 3’ü ise Sulh Ceza Mahkemesi’nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ibouanga ailesinin, kızlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olan Fransa’daki yakını Zeng Stephane, Dina’nın 20 Mart’ta Gabon’a telefon göndermek için postaneye gittiğini söyledi. Stephane, 23 Mart’ta Dina’nın postaneden gönderisinin gidemeyeceği mesajı aldığını ve ertesi gün oraya gidip çalışanlarla tartıştığını belirtti.

Gabonlu Dina: Postane Çalışanları ile Tartışma

Stephane’nin anlattığına göre, bir çalışan Dina’ya yaklaşıp sorunu çözeceğini, pakete kendi numarasını yazacağını belirterek Dina’dan da numarasını aldı. Ardından postane çalışanı genç kızla mesajlaşmaya başladı. Yazışmalarda 17 yaşındaki Dina’nın, postane çalışanının cinsel taleplerinin yer aldığını belirten Stephane, Dina’nın bunu reddettiğini ancak postanede çalışanlarla tartıştığı için üzüldüğünü ve özür dilemek istediğini ifade etti.

Stephane, bu nedenle ortadan kaybolduğu cumartesi günü Dina’nın postane çalışanı ile görüştüğünü, 21.00 sıralarında arkadaşlarının evine gittiğini, yemek yiyip video izlediklerini belirtti. Dina’nın annesiyle görüntülü konuştuğu sırada şarjının azaldığını fark edip alt kata inmek istediğini belirten Stephane, bu andan sonra da genç kızın kaybolduğunu ifade etti.

Memleketine telefon göndermeye çalışan genç kız, kendisine yardımcı olacağını söyleyenlerden cinsel içerikli mesajlar aldığını annesine de söyledi. Sesli mesajlarında annesinden Karabük’ten ayrılmak için izin isterken yalvaran Dinabongho’nun annesine yazdığı mesajlar da ortaya çıktı.

Dinabongho mesajlarda, “Eğer onlarla yatmazsam bana yardım etmeyeceklerini söylediler. Bana 10 gün beklememi söylüyorlar, onlarla yatmazsam kargo paketinden ve paradan vazgeçmem gerek. Onlarla yatmam için bana 10 bin lira teklif ediyorlar” dedi.

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