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Filenin Sultanları, Fransa’yı ezdi geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti

NationalTurk NL04/06/2025
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti
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1 Filenin Sultanları’nda Deniz Uyanık’tan 16 sayı
1.1 Filenin Sultanları’nın bir sonraki rakibi Tayland

Filenin Sultanları’nda Deniz Uyanık’tan 16 sayı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin açılış maçında Fransa’yı 3-1 mağlup ederek milli takım sezonuna galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları’nda sayı dağılımı şu şekilde oldu: Deniz Uyanık (16), Alexia Carutasu (15), Yaprak Erkek (14), Aslı Kalaç (3), Saliha Şahin (7), Derya Cebecioğlu (4), Hande Baladın (4), Elif Şahin (2)

FRANSA-TÜRKİYE: 1-3
SALON: National Indoor
HAKEMLER: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
FRANSA: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie, Diouf)
TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin)
SETLER: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
SÜRE: 1 saat 26 dakika

Filenin Sultanları’nın bir sonraki rakibi Tayland

İlk hafta Çin etabında mücadele eden Millilerimiz, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Program şu şekilde:

6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)

7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

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NationalTurk NL04/06/2025
10 1 dakika okuma süresi
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