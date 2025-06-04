Filenin Sultanları, Fransa’yı ezdi geçti

Filenin Sultanları’nda Deniz Uyanık’tan 16 sayı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin açılış maçında Fransa’yı 3-1 mağlup ederek milli takım sezonuna galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları’nda sayı dağılımı şu şekilde oldu: Deniz Uyanık (16), Alexia Carutasu (15), Yaprak Erkek (14), Aslı Kalaç (3), Saliha Şahin (7), Derya Cebecioğlu (4), Hande Baladın (4), Elif Şahin (2)

FRANSA-TÜRKİYE: 1-3

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

FRANSA: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie, Diouf)

TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin)

SETLER: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

SÜRE: 1 saat 26 dakika

Filenin Sultanları’nın bir sonraki rakibi Tayland

İlk hafta Çin etabında mücadele eden Millilerimiz, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Program şu şekilde:

6 Haziran 2025

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)

7 Haziran 2025

TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

8 Haziran 2025

TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)