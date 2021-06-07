Google’a Tarihi Ceza: 220 Milyon Euro

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği belirtilirken daha fazla olan cezanın müzakerelerle 220 milyon euro olarak belirlendiği kaydedildi.

Reklam ağında Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar euro gelir sağladı. ABD’li şirket dünyanın birçok ülkesinde rekabete aykırı davranışlarla suçlanıyor ve para cezalarıyla karşılaşıyor.

Fransa’nın antitröst şefi Isabelle de Silva, “Google’a yaptırım kararı özellikle önemli. Çünkü bu, çevrimiçi reklam işinin dayandığı karmaşık algoritmik açık artırma süreçlerine odaklanan dünyadaki ilk karardır” dedi.

De Silva, cezanın uzlaşma nedeniyle düşürüldüğünü söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Dava, News Corp., Fransız haber yayıncılığı grubu Le Figaro ve Belçikalı basın grubu Rossel’in şikayetinin ardından gelmişti.